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В уряді очікують, що нафтове ембарго знизить доходи Росії на 50%

Четвер, 22 грудня 2022, 17:47 - Анастасія Жарикова

У Міністерстві економіки очікують, що ембарго на російську сиру нафту та нафтопродукти має знизити прибутки Росії з цієї галузі на 50%.

Про це розповіла перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ми очікуємо обвал прибутку від експорту нафти і газу має бути більш ніж на 50%, саме через запровадження ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти і через запровадження обмеження ціни. 

Свириденко додала, що від нафти і газу припадає 60% і 40% доходів федерального бюджету. 

"Ми очікуємо, що доходи Росії впадуть нижче критичного в 40 млрд доларів на квартал", – додала чиновниця.

Також очільниця Мінекономіки висловила сподівання, що на фоні скорочення прибутків у Росії мають виникнути труднощі з фінансуванням війни.

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Економічна правда
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