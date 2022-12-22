В уряді очікують, що нафтове ембарго знизить доходи Росії на 50%

У Міністерстві економіки очікують, що ембарго на російську сиру нафту та нафтопродукти має знизити прибутки Росії з цієї галузі на 50%.

Про це розповіла перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ми очікуємо обвал прибутку від експорту нафти і газу має бути більш ніж на 50%, саме через запровадження ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти і через запровадження обмеження ціни.

Свириденко додала, що від нафти і газу припадає 60% і 40% доходів федерального бюджету.

"Ми очікуємо, що доходи Росії впадуть нижче критичного в 40 млрд доларів на квартал", – додала чиновниця.

Також очільниця Мінекономіки висловила сподівання, що на фоні скорочення прибутків у Росії мають виникнути труднощі з фінансуванням війни.