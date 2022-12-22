Санкції можуть скоротити експорт російської нафти з портів Балтії на 20%

Експорт флагманської російської нафти Urals з портів Балтійського моря може скоротитися на п'яту частину в грудні після того, як західні ціни та ембарго ЄС на російську нафту набули чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трейдери заявили, що Росія не змогла повністю перенаправити експорт Urals з Європи на інші ринки, зокрема, в Індію і Китай, і їй було важко знайти достатню кількість відповідних суден.

Згідно з даними трейдерів і розрахунками Reuters, експорт Urals з портів Балтійського моря, ймовірно, впаде до 5 млн тонн в цьому місяці з 6 млн тонн в листопаді. За деякими оцінками, до 4,7 млн тонн.

Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель з 5 грудня на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської нафти морським шляхом та аналогічних зобов'язань США, Канади, Японії та Великої Британії.

Обмеження дозволяє країнам, які не є членами ЄС, імпортувати морську російську нафту, але забороняє судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною нижче 60 доларів США.

У грудні нафта марки Urals продавалася зі значними знижками, а домінуючий покупець Індія купувала барелі за ціною значно нижчою за $60.

ВІДЕО ДНЯ

Вплив санкцій на відвантаження Urals з балтійських портів Росії посилився через дефіцит незахідного тоннажу, слабку експортну економіку та помірний попит на цю нафту в Азії, особливо в Китаї.

Трубопровідна монополія "Транснефть" не змогла заповнити деякі з доступних слотів завантаження через відсутність заявок від виробників, повідомили трейдери. Деякі інші слоти були відкладені або скасовані.

Раніше повідомлялося, що постачання російської нафти морським транспортом обвалилися в перший повний тиждень дії санкцій Групи семи та ЄС, спрямованих проти доходів Москви від продажу нафти.

Європейська правда