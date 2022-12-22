Всі розділи
Укр / Рус

Галущенко: РФ може зупинити транзит газу будь-якої миті – ці ризики прораховані

Четвер, 22 грудня 2022, 17:05 - Олексій Павлиш

Україна "вже давно" виходить з того, що Росія може зупинити транзит газу будь-якої миті - ці ризики прораховані.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Forbes.

"Це ще одна причина, чому нам потрібен імпорт протягом опалювального сезону. У випадку зупинки транзиту нам потрібен буде певний обсяг газу в трубі, щоб був достатній тиск. Це невеликий обʼєм, але він має бути", - пояснив міністр.

"До речі, росіяни нещодавно збільшили обсяги транзиту із 40 до 60 млн кубометрів на добу. Цікава поведінка. В ніч на 24 лютого, тобто в перший день вторгнення, вони удвічі наростили транзит - до майже максимального рівня, передбаченого контрактом.

Тоді їх логіка була очевидна: "Європейці, не лізьте. Ось ваш газ, а ми тут самі розберемося". Які будуть подальші дії Росії - побачимо найближчим часом", - додав він.

Читайте також: Якщо Росія зупинить транзит через українську ГТС

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ

транзит газу Україна Росія Міненергетики війна
Матеріали за темою
"Газпром" без попередження збільшив тиск на українському газопроводі 26 липня 2022, 10:00
Україна була і залишається надійним транзитером енергоносіїв до Європи – Міненерго 26 травня 2022, 17:35
Загроза транзиту газу: через дії окупантів Україна може втратити контроль над важливим об'єктом ГТС 8 квітня 2022, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті