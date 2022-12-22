"Нова пошта" визначила графік роботи відділень і кур'єрської доставки на свята

Логістична компанія "Нова пошта" розповіла, як працюватиме під час новорічно-різдвяних свят: зокрема, 25 і 26 грудня відділення працюватимуть за звичайним графіком, а 1 січня - вихідний.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят наступний:

25 та 26 грудня - відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.

31 грудня - відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.

1 січня - вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

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У компанії додали, що знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у Telegram або на сайті.

Економічна правда