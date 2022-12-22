"Чернівціводоканал" отримає 16,4 мільйона євро на модернізацію від KfW

Комунальне підприємство "Чернівціводоканал" отримає грант на 16,4 мільйона євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) на модернізацію.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Зазначається, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про підписання Грантової та Проєктної угоди між Кабінетом Міністрів України, Кредитною установою для відбудови (KfW) та КП "Чернівціводоканал".

Кошти спрямують на реконструкцію магістральних водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд, закупівлю та монтаж обладнання:

смарт лічильників;

ремонтних та вимірювальних приладів;

обладнання для хімічної лабораторії;

спеціального та технологічного транспорту;

інструменти, тощо.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький підписали угоди з Кредитною установою з відбудови (KfW), які дозволять залучити 32,5 млн євро для фінансування відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури.