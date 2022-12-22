Microsoft призначила нового директора українського представництва

Леонід Полупан microsoft

Корпорація Microsoft оголосила про призначення Леоніда Полупана новим директором "Microsoft Україна".

Про це повідомляє пресслужба Microsoft в Україні.

Полупан обійняв посаду після Яна Петера де Йонга, який перейшов на нову роль в Microsoft в якості глобального директора по роботі з клієнтами, що базується в Нідерландах, пояснили в компанії.

Зазначається, що на новій посаді Леонід Полупан відповідатиме за надання технологічних рішень для критичної інфраструктури, держустанов та інших секторів в Україні для підтримки роботи їхньої цифрової інфраструктури та продовження обслуговування громадян через хмарні сервіси Microsoft.

"Для мене велика честь обіймати цю посаду. Як для Microsoft, так і для мене особисто, це велика відповідальність та можливість підтримати Україну.

Крім надання можливості працювати у Microsoft Cloud, ми продовжимо підтримувати країну у сфері кібербезпеки, що наразі є критично важливою, допомагати некомерційним та гуманітарним організаціям; підтримувати співробітників, які роблять внесок у діяльність гуманітарних організацій, а також надавати дані та підтримку міжнародним організаціям, які допомагають Україні", - заявив Полупан.

У Microsoft розповіли, що Леонід Полупан народився у селі Гора Київської області, здобув ступінь магістра з машинобудування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

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"Він розпочав свою кар'єру в Microsoft п'ять років тому на посаді менеджера з корпоративних продажів у Чорноморському регіоні, а згодом - у регіоні Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), що охоплює 25 ринків у Європі та Євразії", - йдеться у повідомленні.

Також компанія розповіла про продовження підтримки для України.

Так, нещодавно Microsoft оголосила про продовження безкоштовної технологічної підтримки України до 2023 року та надання додаткової допомоги на суму 100 млн доларів.

"Це збільшує загальну суму підтримки України від Microsoft до понад 400 млн доларів з початку повномасштабної війни", - йдеться у пресрелізі.

Також Microsoft та LinkedIn запустили програму, яка допоможе 10 мільйонам людей опанувати цифрові навички та нові професії.

"Компанії відкривають безкоштовний доступ до 350 нових курсів, 6 нових програм "Основи кар'єри" та 50 тис. навчальних стипендій LinkedIn Learning, що доступні також і для українців.

У рамках Глобальної бізнес-коаліції для освіти (GBC-Education), та проєкту "Цифровий актив для України" вартістю 30 мільйонів доларів, Microsoft разом з компанією HP надасть понад 74 000 ноутбуків внутрішньо переміщеним українцям та українським біженцям у сусідніх країнах", - додали в компанії.

Водночас у партнерстві з такими організаціями, як Фонд Джорджа Клуні, компанія підтримує Міжнародний кримінальний суд у здійсненні правосуддя щодо військових злочинів в Україні, використовуючи когнітивні служби Azure Cognitive Services для прискорення аналізу цифрових доказів.

У Microsoft заявили, що продовжуватимуть спрямовувати свої ресурси на підтримку України.

Економічна правда