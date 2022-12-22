На Київщині "Укренерго" і ДТЕК доручили прискорити вихід на графіки електропостачання

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської області доручила "Укренерго" та "ДТЕК" якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання.

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Також компаніям доручили забезпечувати належний об’єм потужності і рівномірний її розподіл.

"Укренерго" та "ДТЕК" повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання. Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", - додав голова Київської ОВА.

За його словами, станом на зараз ситуація у громадах, де було відсутнє світло більше 48 годин, поступово покращується.

"Це Бучанський та Вишгородський, частина Обухівського та Фастівського районів. Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, аби вийти на графіки", - уточнив він.



Окремо районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручили забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.



"У найкоротші терміни буде розгорнуто додаткові Пункти Незламності та пункти обігріву у громадах. Буде забезпечено підвіз води туди, де це потрібно", - повідомив Кулеба.

Економічна правда