Netflix побудує нову кіностудію вартістю $900 мільйонів на колишній військовій базі США

Компанія Netflix заявила, що планує побудувати на колишній військовій базі США на узбережжі штату Нью-Джерсі сучасне виробниче підприємство вартістю понад 900 млн доларів і створити тисячі робочих місць.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що стримінговий сервіс заплатить 55 мільйонів доларів за ділянку площею 292 акри (близько 120 га) на колишній військовій базі "Форт Монмут" в Ітонтауні і Оушенпорті.

Компанія планує додатково інвестувати 848 мільйонів доларів у 12 павільйонів звукозапису та інші об'єкти, пов'язані з кіноіндустрією.

"Ми раді продовжити і розширити наші значні інвестиції в Нью-Джерсі і Північній Америці", - сказав співголова компанії і директор з контенту Тед Сарандос.

"Ми віримо, що студія Netflix може стимулювати місцеву економіку та економіку штату, створивши тисячі нових робочих місць та мільярди економічних показників, одночасно стимулюючи яскраву виробничу екосистему в Нью-Джерсі", - додав він.

Оголошення було зроблено в середу ввечері, після голосування в Управлінні економічного відродження Форт-Монмут, яке прийняло пропозицію Netflix над трьома конкуруючими пропозиціями.

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Реалізація проєкту відбуватиметься у два етапи протягом декількох років.

Перший включатиме будівництво десятка павільйонів звукозапису, кожен площею від 15 000 до 40 000 квадратних футів (близько 1400 - 3700 квадратних метрів).

Додаткові роботи можуть включати офісні приміщення та відповідні студійні приміщення.

"Ми в захваті від обіцянок, які дасть цей проєкт Netflix", - сказав Мікеле Сікерка, президент і головний виконавчий директор Асоціації бізнесу та промисловості Нью-Джерсі.

"Робочі місця та інновації лежать в основі цього партнерства між Netflix та Нью-Джерсі, так само, як це було протягом всієї багатої історії Форт-Монмут", - додав він.

План все ще потребує численних погоджень з місцевими та державними органами влади.

Ще одна теле- і кіностудія буде побудована в Нью-Джерсі на місці знесеного житлового комплексу в Ньюарку. Студія вартістю 125 мільйонів доларів і площею 12 акрів буде належати глобальному провайдеру розваг Lionsgate, про що офіційні особи оголосили в травні.

Економічна правда