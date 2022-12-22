Курс валют на 22 грудня: гривня дешевшає відносно долара та євро

У четвер, 22 грудня, гривня продовжила слабнути проти долара в касах банків, також зріс курс євро на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,19 - 40,35 грн, а у середу, 21 грудня, коливався на рівні 40,00 - 40,40 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,04 - 42,43 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,00 - 42,38 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,9 - 40,35 грн (курс на 21 грудня – 39,8 - 40,25 грн);

Євро – 41,7 - 42,4 грн (курс на 21 грудня – 41,6 - 42,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,6 - 40,1 грн;

Ощадбанк – 39,95 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 40,05 - 40,45 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.