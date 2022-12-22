Німеччина швидко нарощує залежність від вугілля в енергетиці

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Німеччина збільшує свою залежність від вугілля у спробах владнати з енергетичною кризою – третина енергетики країни наразі виробляється з вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша економіка Європи нині спалює викопне паливо для виробництва електроенергії найшвидшими темпами за останні шість років та готова стати однією з небагатьох країн, які збільшать імпорт вугілля в наступному році.

Німеччина планує поступово відмовитися від використання вугілля до 2038 року, але правляча коаліція наполягає на ще більш ранньому терміні – до 2030 року. Проте, щоб пережити поточну кризу, країна тимчасово відновила роботу низки вугільних електростанцій.

Більшість країн використовує аналогічно тактику та повертає частину вугільних потужностей, проте з урахуванням масштабів енергетики Німеччини такий розворот є суттєвим.

За даними федерального статистичного управління Destatis, Німеччина зараз виробляє більше третини своєї електроенергії на вугільних електростанціях. У третьому кварталі виробництво електроенергії на вугільних електростанціях було на 13,3% вище, ніж за відповідний період торік.

Повернення країни до вугілля має дві основні причини: відмова від дорогого газу та зростання попиту на електроенергію з боку Франції, де виробництво електроенергії гальмується через зупинку атомних реакторів.

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Не виключено, що аварійні вугільні станції в Німеччині можуть працювати аж до грудня 2024 року, тобто на дев'ять місяців довше запланованої урядом дати закриття, вважає керівник енергетичного консалтинга Perret Associates Гійом Перре. Він зазначив, що ЄС і Туреччина є єдиними великими споживачами енергії в світі, які, як очікується, збільшать імпорт вугілля в 2023 році в порівнянні з 2022 роком.

Цього року Німеччина також, ймовірно, стане чистим експортером електроенергії до Франції, що станеться вперше за всю історію спостережень щонайменше з 1990 року, повідомляє Destatis.

Водночас ядерна енергетика у Франції поступово повертається. Хоча деякі затримки тривають, доступність реакторів зараз становить близько 68% порівняно з приблизно 50% на початку листопада.