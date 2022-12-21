Чернігівщина отримала 44 трансформатори від Литви

Чернігівська область отримала 44 трансформатори, які Україні передала Литва – незабаром країна передасть ще 25 трансформаторів для регіону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Трансформатори від Литви отримало "Чернігівобленерго" в якості гуманітарної допомоги.

"Найближчим часом на Чернігівщину буде передано додатково ще 25 трансформаторів в рамках допомоги від Литовської Республіки", – зазначили у міністерстві.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, найбільш критичною потребою для української енергетики зараз є високовольтні трансформатори. Міненерго посилено працює з міжнародними партнерами щодо пошуку необхідного обладнання, пріоритетних замовлень у виробників та докладає зусиль для оперативної доставки обладнання в Україну.





