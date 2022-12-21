Через втечу росіян за кордон валюти сусідніх країн суттєво подорожчали – Bloomberg

Масова втеча росіян із країни після вторгнення РФ в Україну вивела валюти колишніх радянських республік на перше місце у світових рейтингах цього року.

Про це пише Bloomberg.

Валюти Грузії і Вірменії а також Таджикистану є одними з найкращих по відношенню до долара США після того, як десятки тисяч російських громадян оселилися там з лютого, принісши з собою заощадження, еквівалентні мільярдам доларів.

"Невеликі країни є привабливими притулками, тому що для них не потрібні візи, широко поширена російська мова і немає обмежень на переміщення заощаджень в місцеві банки.

Це призвело до того, що вірменський драм виріс на 22% по відношенню до долара з початку року, що є найбільшим зростанням серед валют по всьому світу, показують дані, зібрані Bloomberg", - пише агентство.

Грузинський ларі і таджицький сомоні зміцнилися більш ніж на 16% і 10% відповідно, перевершивши зростання російського рубля, який більше не є валютою, що вільно торгується, оскільки надзвичайні заходи контролю за рухом капіталу поклали початок його обвалу.

"Саме росіяни, які переїжджають до цих країн на тривалий час через геополітичні проблеми, тримають свої гроші в таких валютах і підштовхують обмінний курс", - сказала Наталія Мільчакова з Freedom Holding Corp.



За даними Нацбанку Грузії, війна також пояснює п'ятикратне збільшення грошових переказів, що надійшли до Грузії з Росії в цьому році, що еквівалентно більш ніж 60% всіх переказів і перевищує 1,75 мільярда доларів.

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Грошові перекази до Вірменії за перші десять місяців сягнули 2,8 мільярда доларів, що майже в чотири рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. У жовтні вони досягли найвищого рівня принаймні з 2004 року, заявив вірменський центробанк.

Водночас Казахстан, населення якого становить 19 мільйонів, що приблизно в 6 разів перевищує населення Вірменії та Грузії, також отримав російські інвестиції - але тенге закінчить рік із втратою понад 7% по відношенню до долара.

"На початку війни економічний підйом не був даністю, і очікувалося, що сусіди Росії постраждають, оскільки їхній найбільший торговельний партнер підпав під міжнародні санкції. Насправді ж величезний приплив капіталу збільшив їхні валютні резерви і поліпшив баланс поточного рахунку платіжного балансу.

Економіка Вірменії зросла двозначними цифрами у другому та третьому кварталах, тоді як економіка Грузії продемонструвала майже 10% зростання за три місяці", - додає Bloomberg.

У Таджикистані грошові перекази зросли щонайменше на 50% в першому півріччі, повідомила Наталія Лаврова з фінансової групи BCS, посилаючись на дані платіжного балансу.

За її словами, це дозволило економіці країни, що не має виходу до моря, зрости на 7% в цьому році, в порівнянні з попередніми прогнозами в 4-5%.

Міжнародний валютний фонд підвищив річний прогноз економічного зростання Грузії до 10%, вказавши на "сплеск імміграції та фінансових притоків, викликаних війною".

Тим часом, центральний банк Вірменії підвищив прогноз зростання ВВП до 13% з 4,9% через приплив росіян.

Економычна правда