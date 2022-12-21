Один з найбільших майнерів біткоїнів Core Scientific подав заявку на банкрутство – CNBC

Одна з найбільших майнінгових компаній у США Core Scientific подала заяву про банкрутство після падіння цін на криптовалюту та зростання цін на енергоносії, але збирається продовжити майнінг.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела.

Core Scientific майнить надійні криптовалюти, такі як біткоїн. Процес передбачає підключення центрів обробки даних по всій країні, оснащених вузькоспеціалізованими комп’ютерами, які обробляють математичні рівняння, щоб перевіряти транзакції та одночасно створювати нові токени.

Цей процес вимагає використання дорогого обладнання, певного технічного ноу-хау та великої кількості електроенергії.

Ринкова капіталізація Core впала до 78 млн дол станом на кінець торгів у вівторок, порівняно з оцінкою в 4,3 млрд дол у липні 2021 року. За минулий рік акції впали більш ніж на 98%.

За словами джерела, знайомого з ситуацією в компанії, компанія все ще генерує позитивний грошовий потік, але цих грошей недостатньо для погашення фінансової заборгованості за обладнання, яке вона орендувала.

Співрозмовник додав, що компанія не буде ліквідована, але продовжить працювати в звичайному режимі, досягаючи угоди з власниками цінних паперів старшого рівня, які тримають основну частину боргу компанії.

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У жовтні компанія заявляла, що власники її звичайних акцій можуть зазнати "повної втрати своїх інвестицій", але цього може не статись, якщо галузь відновиться.

Компанія також повідомила, що не буде виплачувати борги наприкінці жовтня та на початку листопада, і заявила, що кредитори можуть подати до суду на компанію за несплату.

У компанії Core, яка головним чином карбує біткойни, ціна токена впала з історичного максимуму понад 69 000 доларів США в листопаді 2021 року до приблизно 16 800 доларів США.

Ця втрата вартості в поєднанні з посиленням конкуренції серед майнерів і підвищенням цін на енергоносії призвела до скорочення прибутку.