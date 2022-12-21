Фінляндія отримає "життєво важливий" плавучий термінал скрапленого газу протягом тижня

Плавучий термінал Exemplar Shiffman/MarineTraffic.com

Фінляндія отримає життєво важливий плавучий термінал скрапленого природного газу (СПГ) протягом приблизно тижня, що допоможе забезпечити постачання в країну на тлі енергокризи в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Плавуча установка для зберігання та регазифікації Exemplar допоможе постачати газ до скандинавської країни після того, як імпорт з РФ припинився в травні.

"Постачання є життєво важливим для таких галузей промисловості, як лісова і сталеливарна, хоча природний газ становить лише близько 5% в енергетичному балансі Фінляндії.

Газ в основному використовується на заводах, а не для опалення, як у багатьох інших європейських країнах", - пояснює агентство.

Судно Exemplar, надане компанією Excelerate Energy Inc., вийшло з Гібралтару і має пришвартуватися на півдні Фінляндії 25-28 грудня з повним вантажем СПГ, повідомила у вівторок компанія Gasgrid Finland Oy.

При цьому дата прибуття залежить від погоди під час подорожі - портові споруди і з'єднувальний трубопровід довжиною 2,2 кілометра вже готові.

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Після пришвартування термінал буде перетворювати СПГ назад в газоподібний стан і подавати його в газову мережу країни, і навіть допомагати обслуговувати країни Балтії та Польщу через підводний трубопровід Balticconnector.

При повному завантаженні він може транспортувати близько 68 000 тонн СПГ.

Фінляндія також має СПГ-термінал в Хаміні, підключений до мережі, в той час як термінали в Порі і Торніо обслуговують місцеву важку промисловість.

Європа використовує СПГ, щоб заповнити прогалину від втрачених поставок російського газу після вторгнення в Україну.

Плавучі установки СПГ встановлюються швидше і дешевше, ніж наземні термінали, резюмує Bloomberg.

Економічна правда