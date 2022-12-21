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У Фінляндії запустять єдиний в Європі завод з виробництва урану

Середа, 21 грудня 2022, 16:06 - Олексій Павлиш

Фінська компанія Terrafame заявила, що почне видобувати уран до літа 2024 року - цех Terrafame у фінській Соткамо буде єдиним заводом з виробництва урану в Європі.

Про це пише Yle.

Зазначається, що уран постачатимуть за кордон для його подальшої переробки, після чого його використовуватимуть у виробництві ядерної енергії.

"На території заводу Terrafame в Соткамо вже є цех для вилучення урану, який необхідно ввести в експлуатацію.

Передбачається, що цех почне працювати на повну потужність до 2026 року, коли виробництво урану, за оцінками, складе близько 200 тонн на рік", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Фінляндія енергетика уран
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