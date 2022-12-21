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У Мінагрополітики готують програму з відшкодування вартості генераторів для елеваторів

Середа, 21 грудня 2022, 15:50 - Анастасія Жарикова

Мінагрополітики та Світовий банк розробляють програму з відшкодування вартості генераторів та твердопаливних котлів для елеваторів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Укрінформ.

"Є окремі точкові програми, які будуть взимку і матимуть пріоритет на деокупованих територіях. Першочергове - це компенсації по генераторах або щось подібне. Ми зі Світовим банком наразі це опрацьовуємо", - сказав він.

Міністр уточнив, що програмою передбачається компенсація вартості встановлення генераторів або твердопаливних котлів на елеваторах.

Взяти участь у програмі можна буде через Державний аграрний реєстр, очікується, що вона стартуватиме після 1 січня.

Мінагрополітики Світовий банк агросектор електроенергія
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