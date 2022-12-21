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Курс валют на 21 грудня: готівкові долар та євро продовжують дорожчати

Середа, 21 грудня 2022, 14:08 - Анастасія Жарикова

У середу, 21 грудня, долар та євро продовжили дорожчати в касах банків та на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,06 - 40,24 грн, а у вівторок, 20 грудня, коливався на рівні 40,10 - 40,16 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,00 - 42,33 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 41,90 - 42,31 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,8 - 40,25 грн (курс на 20 грудня – 39,72 - 40,17 грн);
  • Євро – 41,6 - 42,3 грн (курс на 20 грудня – 41,5 - 42,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,45 - 39,95 грн;
  • Ощадбанк – 39,85 - 40,5 грн;
  • Укрексімбанк – 39,9 - 40,3 грн;
  • Райффайзен – 39,8 - 40,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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