Курс валют на 21 грудня: готівкові долар та євро продовжують дорожчати

У середу, 21 грудня, долар та євро продовжили дорожчати в касах банків та на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,06 - 40,24 грн, а у вівторок, 20 грудня, коливався на рівні 40,10 - 40,16 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,00 - 42,33 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 41,90 - 42,31 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,8 - 40,25 грн (курс на 20 грудня – 39,72 - 40,17 грн);

Євро – 41,6 - 42,3 грн (курс на 20 грудня – 41,5 - 42,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,45 - 39,95 грн;

Ощадбанк – 39,85 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 39,9 - 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.