АМКУ розкрив ще одну змову на тендерах по реконструкції стадіонів

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила змову між компаніями "ЕСГ-Україна" та "Міленіум Спорт" під час їхньої участі у публічній закупівлі послуг з реконструкції стадіону "Карпати" у місті Хуст Закарпатської області.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Закупівлю проводило комунальне підприємство "Стадіон Карпати".

"Комітет встановив, що між згаданими товариствами були господарські відносини, їхні працівники використовували однакові номери телефонів, компанії мали спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій та навіть інтереси обох компаній представляв один адвокат.

З огляду на сукупність цих та низки інших доказів АМКУ визнав, що ТОВ "ЕСГ-Україна та ТОВ "Міленіум Спорт" вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" - антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів", - заявили в АМКУ.

За вказане порушення "ЕСГ-Україна" оштрафували на 2,3 млн грн, "Міленіум Спорт" - на 3,9 млн грн.

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ВІДЕО ДНЯ

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ наклала найбільший штраф у 2022 році (92 млн грн) за змову під час публічних закупівель: йдеться про змову на тендері з реконструкції стадіону "Авангард" у Рівному у 2018 році.

Економічна правда