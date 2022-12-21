Єврокомісія схвалила план Німеччини по рекапіталізації Uniper на 34,5 мільярда євро

Єврокомісія схвалила план Німеччини щодо рекапіталізації німецького газового трейдера Uniper на суму 34,5 млрд євро за умови майбутнього виходу держави з капіталу, оплати праці керівництва і поглинань.

Про це пише Reuters.

План відповідає правилам державної допомоги ЄС щодо необхідності, доцільності та розміру втручання, йдеться в заяві Комісії.

"Захід спрямований на відновлення фінансового стану та ліквідності Uniper у винятковій ситуації, спричиненій агресивною війною Росії проти України та подальшим зривом поставок газу, при збереженні необхідних гарантій для обмеження спотворення конкуренції", - йдеться у повідомленні.

Рекапіталізація передбачає негайне збільшення грошового капіталу на 8 млрд євро, передплата яких здійснюватиметься за ціною 1,70 євро за акцію, додали в компанії.

Також затверджено статутний капітал у розмірі до 26,5 млрд євро, який Німеччина має намір сплачувати поетапно до 2024 року. Вартість акцій прив'язана до різниці між витратами Uniper на закупівлю газу за вищими ринковими цінами та його ціною за попередніми довгостроковими контрактами з російськими постачальниками.

Комісія заявила, що Німеччина зобов'язалася розробити надійну стратегію виходу до кінця 2023 року, спрямовану на скорочення своєї частки в Uniper до не більше 25% плюс одна акція не пізніше кінця 2028 року.

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До завершення цієї стратегії виходу винагорода членів ради директорів Uniper буде підлягати суворим обмеженням, включаючи заборону на виплату бонусів.

До кінця 2026 року Uniper не може купувати частки в інших компаніях, за винятком випадків, коли це необхідно для забезпечення її довгострокової життєздатності.

Для збереження конкуренції Uniper буде змушений відмовитися від частини свого бізнесу, у тому числі від електростанції Datteln IV у Німеччині та електростанції Gonyu в Угорщині, та передати частину своїх резервів із зберігання газу та трубопроводів конкурентам.

Інші вимоги включають продаж 84% акцій Uniper в російській компанії Unipro, а також її німецького бізнесу з централізованого теплопостачання, північноамериканського енергетичного бізнесу, її часток в газопроводах OPAL і BBL, а також 18% акцій Latvijas Gaze, повідомили в Uniper.

"Ми зробимо все від нас залежне, щоб знайти найкращих власників для активів та бізнесів, які будуть продані. Зі схваленням ЄС ми подолали останню перешкоду і тепер знаємо умови, за яких ми будемо формувати майбутнє Uniper", - сказав генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Маубах.

Нагадаємо:

Європейська комісія в п’ятницю надала дозвіл уряду Німеччини на націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка була найбільшим імпортером російського газу, й компанії SEFE, що раніше була дочірнім підприємством "Газпрому".

Економічна правда