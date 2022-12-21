Росія і Іран будують торговельний маршрут за $20 мільярдів через санкції

Росія і Іран будують 3000-кілометровий новий трансконтинентальний торговельний маршрут до Індійського океану, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

Про це йдеться у публікації Bloomberg.

Обидві країни наразі витрачають мільярди доларів на прискорення доставки вантажів по річках і залізницях, з'єднаних Каспійським морем. Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, свідчать, що десятки російських та іранських суден, зокрема підсанкційних, вже курсують цим маршрутом. Новий торговий коридор дозволить Росії і Ірану скоротити тисячі кілометрів від існуючих маршрутів.

Звідти річкові, морські і залізничні мережі простягаються до іранських транспортних вузлів на Каспійському морі і, зрештою, до Індійського океану. Марія Шагіна, експертка лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, оцінює, що Росія і Іран інвестують до 25 млрд доларів у внутрішній торговий коридор, аби полегшити рух товарів, який країни заходу хочуть зупинити.

bloomberg

"Обидві країни грають у гру в кішки-мишки", – каже вона. "Вони вивчатимуть усі лазівки для транспортування заборонених товарів і зброї".

Це турбує США та їхніх союзників, оскільки західні країни прагнуть заблокувати поставки іранських безпілотників та інших військових товарів, які допомагають РФ вести війну проти України.

"Це сфера, за якою ми уважно стежимо, як за цим маршрутом, так і в цілому за ірансько-російськими зв'язками", – сказав очільник офісу координації санкційної політики США Джеймс О'Брайен. "Ми стурбовані будь-якими зусиллями, спрямованими на те, щоб допомогти Росії уникнути санкцій".

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Окрім торгівлі зброєю між країнами, для нового транзитного маршруту існує низка економічних причин. Судна, що курсують річками Дон і Волга, традиційно торгують енергоносіями і сільськогосподарськими товарами.

Іран є третім за величиною імпортером російського зерна, але частка може зрости ще більше. Країни оголосили про низку нових торговельних угод, які охоплюють такі товари, як турбіни, полімери, медичні препарати і автомобільні запчастини. Росія також постачає ядерне паливо і компоненти для іранського реактора в Бушері.

Росія хоче компенсувати розрив комерційних зв'язків з Європою, яка до повномасштабної війни була її найбільшим торговельним партнером, а також знайти обхідні шляхи для санкцій США і ЄС. Як для Росії, так і для Ірану Індія є важливим вузлом у мережах, які вони намагаються побудувати.

Перша партія російського зерна у 12 млн тонн, що прямувала до Індії, вже пройшла транзитом через Іран. Торговельні потоки можуть збільшитися, якщо Ірану вдасться з'єднати незавершений портовий комплекс Чабахар на узбережжі Індійського океану зі своєю мережею поїздів далекого прямування. Чабахар досі не під санкціями США, але може стати об'єктом уваги з боку Вашингтона.

"Якщо будь-яка організація буде причетна до порушення наших санкцій щодо допомоги Росії, або будь-якої іншої сфери, в якій Іран перебуває під санкціями, вони теж будуть піддані санкціям", – каже Роберт Меллі, представник Білого дому в Ірані.

Водночас для того, щоб така інфраструктура була побудована, використовувалася і підтримувалася, необхідна співпраця не тільки Росії та Ірану, але і всіх інших країн, які є частиною цього коридору, пояснює директор District Consultancy і торговельний радник у Вашингтоні Бхарат Гопалсвамі.

"Будь-яка зміна геополітичних обставин або відносин між цими країнами вплине на результати роботи торгового коридору", – резюмує він.