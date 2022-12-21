Як повернути кошти при раптовому вимкненні платіжного терміналу: поради Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції надали поради, як діяти та повернути кошти у випадку, якщо під час користування банкоматом чи терміналом зникло електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла", – йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій у такому випадку пояснили в державному Приватбанку.

"Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції", – зазначають в міністерстві.

Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.

Варто зазначити, що за такою схемою варто діяти також при користуванні терміналами інших банків. На кожному з них є номер телефону гарячої лінії, куди варто звернутись.

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Щодо отримання готівки, то українці можуть зняти кошти не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС.

"Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень", – йдеться в повідомленні.

Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на "Новій Пошті", звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.