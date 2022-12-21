Ціни на нафту майже не змінились: скорочення запасів у США компенсує побоювання щодо COVID у Китаї

Ціни на нафту майже не змінились в середу, оскільки більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США компенсувало побоювання з приводу зростання кількості випадків COVID-19 в Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 8 центів, або на 0,1%, до 80,07 долара за барель до 07:15 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 1 цент до 76,22 долара.

Причини зміни цін

Джерела Reuters на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти заявляють, що запаси нафти в США впали приблизно на 3,1 мільйона барелів за тиждень до 16 грудня, в той час як дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, оцінювали падіння запасів на 1,7 мільйона барелів.

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За даними джерел, які говорили на умовах анонімності, запаси бензину зросли приблизно на 4,5 млн барелів, а запаси дистилятів - на 828 тис барелів.

"Більше, ніж очікувалося, скорочення запасів в США в поєднанні з планами США поповнити свій Стратегічний нафтовий резерв надали підтримку цінам на нафту", - сказала глава відділу аналізу АТР в Vortexa Серена Хуанг.

"Але оптимізм був обмежений негативним тиском з боку зростаючих глобальних економічних проблем і недавнього сплеску захворюваності на COVID в Китаї", - додала Хуанг.

Економічна правда