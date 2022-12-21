Україна хоче призупинити участь в угоді про трудову міграцію з РФ та Білоруссю

Кабінет міністрів підтримав проєкт закону про зупинення дії угоди про співробітництво в галузі трудової міграції з РФ та Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки за підсумками засідання 20 грудня.

Йдеться про Угоду про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів та Протокол про внесення змін і доповнень до угоди від 15 квітня 1994 року, а також відповідне розпорядження уряду.

Як зазначає перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, уряд переглядає свої міжнародні договори з країнами-агресорами, проте ця справа не дуже швидка. У випадку з "трудовою" угодою в рамках СНД Україна не виходить із неї, а саме зупиняє її дію у відносинах з двома окремими країнами – РФ та Білоруссю.

"Таке рішення прийняте, щоб статус України у цій сфері залишився чинним по відношенню до інших країн СНД (Казахстан, Киргизстан, та інші.). Тобто права громадян України, які працюють у цих країнах, не постраждають", – додала Свириденко.

Найближчим часом цей законопроєкт буде внесено на розгляд парламенту.