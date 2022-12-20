До графіків поки далеко: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Стан енергетичної системи у Києві практично не змінився за останню добу: потужність лише на половину покриває потреби міста, і про повернення до графіків наразі не йдеться.

Про це гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

У вівторок відключалося від електропостачання майже все місто, або близько 1,1 млн користувачів.

"На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру", – написав Коваленко.

Водночас, наголосив він, світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, а місто здебільшого забезпечено водою та опаленням. Наразі диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання бодай на короткий час, але є низка будинків, які не мали світла від ранку понеділка.

Ситуація у Дніпрі відносно стабільна, місто намагається максимально наблизитися до графіків. "Завтра маю надію на гарні новини", – додав Коваленко.

"Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення - зараз саме час про це подбати", – резюмували у Yasno.

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Нагадуємо:

У вівторок аварійні відключення електроенергії застосовуються в 11 областях України, ситуація в енергосистемі залишається складною.