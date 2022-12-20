До графіків поки далеко: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві
Стан енергетичної системи у Києві практично не змінився за останню добу: потужність лише на половину покриває потреби міста, і про повернення до графіків наразі не йдеться.
Про це гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив у Facebook.
У вівторок відключалося від електропостачання майже все місто, або близько 1,1 млн користувачів.
"На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру", – написав Коваленко.
Водночас, наголосив він, світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, а місто здебільшого забезпечено водою та опаленням. Наразі диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання бодай на короткий час, але є низка будинків, які не мали світла від ранку понеділка.
Ситуація у Дніпрі відносно стабільна, місто намагається максимально наблизитися до графіків. "Завтра маю надію на гарні новини", – додав Коваленко.
"Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення - зараз саме час про це подбати", – резюмували у Yasno.
Нагадуємо:
У вівторок аварійні відключення електроенергії застосовуються в 11 областях України, ситуація в енергосистемі залишається складною.