Xiaomi скоротить до 10% працівників через високий рівень захворюваності на COVID-19 в Китаї

Китайська корпорація Xiaomi почала звільняти працівників у своєму бізнесі смартфонів та інтернет-послуг, приєднавшись до довгого списку китайських технологічних компаній, які скорочують робочі місця на тлі боротьби зі спалахами COVID-19 в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Представник компанії заявив, що оптимізація персоналу вплине на менше ніж 10% від загальної кількості працівників. а постраждалі отримали компенсацію відповідно до місцевих норм.

Зазначається, що цього тижня китайські соціальні медіа-платформи, зокрема Weibo, Xiaohongshu та Maimai, повідомили про скорочення робочих місць. Також багато великих технологічних компаній у Китаї, включаючи Tencent Holdings та Alibaba Group, звільняли працівників в останні місяці, оскільки Китай загруз у тривалій боротьбі зі спалахами коронавірусу.

За даними South China Morning Post, станом на 30 вересня в Xiaomi налічувалося 35 314 співробітників, з них понад 32 000 у материковому Китаї, і останній крок може вплинути на тисячі працівників, багато з яких щойно приєдналися до компанії під час найму, який почався в грудні минулого року.

У листопаді Xiaomi повідомила про падіння доходу на 9,7% у третьому кварталі через коронавірусні обмеження і пом’якшення споживчого попиту. Дохід від смартфонів, який становить приблизно 60% від загального обсягу продажів, впав на 11% у порівнянні з минулим роком.