Київська кільцева електричка знову прямує за графіком
Вівторок, 20 грудня 2022, 17:03 -
У Kyiv City Express заявили, що кільцева електричка знову прямує за графіком.
Про це повідомляє Kyiv City Express в Telegram.
"Кільцева електричка знову прямує за графіком. Дякуємо за терпіння, їдемо далі!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У Kyiv City Express зранку 20 грудня заявили, що через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільцю.
Економічна правда