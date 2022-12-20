Київська кільцева електричка знову прямує за графіком

У Kyiv City Express заявили, що кільцева електричка знову прямує за графіком.

Про це повідомляє Kyiv City Express в Telegram.

"Кільцева електричка знову прямує за графіком. Дякуємо за терпіння, їдемо далі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Kyiv City Express зранку 20 грудня заявили, що через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільцю.

Економічна правда