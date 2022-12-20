Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро пільгового кредиту

Україна 20 грудня отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надали на пільгових умовах, зокрема:

на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних);

остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

У Мінфіні пояснили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду держбюджету.

Нагадаємо:

До держбюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку.

ВІДЕО ДНЯ

Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

Економічна правда