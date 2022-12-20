Товарообіг в Україні з початку року склав понад 90 мільярдів доларів

Товарообіг України за 11 місяців року становить 90,1 мільярда доларів – до країни більше імпортували продукції, ніж експортували з неї.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, протягом січня-листопада в Україну імпортували товарів на 49,4 млрд дол та експортували з України продукції на 40,7 млрд дол.

Найбільше імпортували до України Китай — на 7,6 млрд дол, Польща — 5 млрд дол та Німеччина — 4 млрд дол.

Натомість експортували з України найбільше до Польщі — на 6,2 млрд дол, Румунії — на 3,5 млрд дол та Туреччини — 2,7 млрд дол.

Найбільше в Україну ввозили такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 13,8 млрд дол;

паливно-енергетичні товари — 11,7 млрд дол;

продукція хімічної промисловості — 8,7 млрд дол.

До топ-3 найбільш експортованих товарів увійшли:

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продовольчі товари — 21 млрд дол;

метали та вироби з них — 5,7 млрд дол;

машини, устаткування та транспорт — 3,9 млрд дол.