У "Транснєфті" заявили, що Польща та Німеччина подали заявку на російську нафту на 2023 рік

Глава російської "Транснєфті" заявив, що компанія отримала запити від Польщі та Німеччини щодо постачання нафти в 2023 році південною гілкою нафтопроводу "Дружба", в Німеччині відкидають цю інформацію

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови російської нафтового монополіста Ніколая Токарєва для "Росія-24".

ЄС пообіцяв припинити закупівлю російської нафти морськими шляхами з 5 грудня, також Захід встановив обмеження цін на російську сиру нафту, але нафтопровід "Дружба" залишається виключеним від санкцій.

Зазначається, що коментарі "Транснєфті" суперечать припущенням минулого місяця про те, що Польща збиралася відмовитися від угоди з купівлі російської нафти.

Джерела Reuters, знайомі з переговорами, розповіли, що Польща прагне підтримки Німеччини для санкцій ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", аби Варшава могла відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів.

"Вони оголосили, що з 1 січня не будуть брати нафту з Росії. І зараз ми отримали запити від польських споживачів: дайте нам наступного року 3 млн тонн, а на грудень 360 тис тонн, і Німеччина вже подала заявку на першу квартал", – заявив глава "Транснефти" Ніколай Токарєв.

Також він не виключив свопові операції з Казахстаном при постачанні нафти на НПЗ Німеччини.

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Натомість представник міністерства економіки Німеччини заявив, що повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими, і нафтопереробні заводи у східній Німеччині в Леуні та Шведті більше не замовляють російську сиру нафту на наступний рік.

Берлін має на меті припинити імпорт російської нафти до кінця року і протягом кількох місяців працює з Польщею, щоб спробувати забезпечити постачання Шведта, який забезпечує 90% палива для Берліна.

У міністерство економіки Німеччини налаштовані, що казахська нафта, яка надходитиме через нафтопровід "Дружба" через Польщу, може допомогти замінити поставки сирої нафти для заводу у Шведті. Підприємство зарезервувало відповідні потужності для казахстанської нафти в трубопровідній системі станом на січень, розповів речник міністерства та додав, що це не є замовленнями.