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Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабшати і на "чорному ринку", і в банках

Вівторок, 20 грудня 2022, 13:56 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 20 грудня, гривня продовжила слабшати відносно долара та євро на "чорному ринку", також дещо зросли курси в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,05 - 40,17 грн, а у понеділок, 19 грудня, коливався на рівні 39,77 - 40,11 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,95 - 42,08 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 41,74 - 42,18 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,72 - 40,17 грн (курс на 19 грудня – 39,7 - 40,15 грн);
  • Євро – 41,5 - 42,25 грн (курс на 19 грудня – 41,5 - 42,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 - 40,48 грн;
  • Укрексімбанк – 39,85 - 40,35 грн;
  • Райффайзен – 39,7 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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