Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабшати і на "чорному ринку", і в банках
Вівторок, 20 грудня 2022, 13:56 -
У вівторок, 20 грудня, гривня продовжила слабшати відносно долара та євро на "чорному ринку", також дещо зросли курси в банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,05 - 40,17 грн, а у понеділок, 19 грудня, коливався на рівні 39,77 - 40,11 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,95 - 42,08 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 41,74 - 42,18 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,72 - 40,17 грн (курс на 19 грудня – 39,7 - 40,15 грн);
- Євро – 41,5 - 42,25 грн (курс на 19 грудня – 41,5 - 42,25 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,8 - 40,48 грн;
- Укрексімбанк – 39,85 - 40,35 грн;
- Райффайзен – 39,7 - 40,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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