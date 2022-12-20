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Російські ракети вночі влучили в об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині

Вівторок, 20 грудня 2022, 12:22 - Олексій Павлиш

Вночі 20 грудня російські ракети влучили в один із об'єктів нафтогазової інфраструктури "Нафтогазу" на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Він підкреслив, що люди не постраждали.

"Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці.

Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", - написав Чернишов.

Економічна правда

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