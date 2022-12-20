Черга на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на декілька днів знову стане живою: деталі

Перетин кордону в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 20 до 24 грудня здійснюватиметься у порядку живої черги, а не введеної раніше електронної.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з безпеки та транспорту (Укртрансбезпеки).

Зазначається, що жива черга запрацює після після закінчення черги з зареєстрованих 16 грудня.

"20 - 23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути до терміналу та стати в живу чергу", – йдеться в повідомленні.

В Держслужбі з безпеки та транспорту пояснили, що тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу але не встигли виїхати.

"Команда проєкту завершує роботи з відновлення основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua, який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням.

Ми вже розгорнули системи в кількох різних цифрових центрах і працюємо над безпечним переносом даних для збереження кожного запису", – додали в Укртрансбезпеці.

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Запис в єЧергу на сайті echerha.gov.ua буде відновлено в п’ятницю, 23 грудня.

Найближча дата, на яку 23 грудня відкриється запис у загальній черзі - 25 грудня, 12:00; у черзі на ветеринарний контроль - 27 грудня, 12:00.

З 12:00 25 грудня проїзд у загальній черзі через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" буде виключно за записом на сайті електронної черги.

"Ми прагнемо впорядкувати перетин кордону до свят, щоб всі перевізники могли завершити свої справи і водії встигли повернутись додому на свята", – резюмували в Держслужбі.

Нагадуємо:

З понеділка, 12 грудня, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" запрацювала електронна черга перетину кордону.

Економічна правда