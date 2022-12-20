Чорноморський банк торгівлі та розвитку братиме участь у відновленні України

Чорноморський банк торгівлі та розвитку зацікавлений в участі у проєктах відновлення України та створить робочу групу, яка на цьому зосередиться.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко та її заступник, торговий представник Тарас Качка провели онлайн-зустріч з президентом Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) доктор Серхатом Кьоксалом.

"Попри те, що бойові дії ще тривають, Україна разом з партнерами опрацьовує план та механізми відновлення нашої країни. І ми сподіваємося, що Чорноморський банк торгівлі та розвитку долучиться до участі у проектах відновлення", – зазначила Юлія Свириденко.

У свою чергу глава ЧБТР зазначив, що банк зацікавлений у такій участі. Зокрема, вже ухвалено рішення про створення відповідної робочої групи, яка зосередиться на Україні.

Сторони домовились визначити конкретні проекти, реалізація яких може бути профінансована ЧБТР та розпочати їх детальне опрацювання. Як було зазначено під час зустрічі, і Україна, і Чорноморський банк торгівлі та розвитку зацікавлені, щоб практична реалізація проектів розпочалася якнайшвидше.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку створено країнами Чорноморського регіону у 1999 році. Статутний капітал складає 3,45 мільярда євро.

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Банк підтримує економічний розвиток і регіональне співробітництво в Чорноморському регіоні через кредитування торгівлі та проектного фінансування, гарантії та участь у капіталі приватних підприємств і державних установ у країнах-членах.

За час роботи Правлінням ЧБТР схвалена участь в 53 проектах в Україні на суму 963,5 млн євро. Вже підписано 52 угоди на суму 927,9 млн євро та профінансовано 49 проектів на суму 914,2 млн євро.

Економічна правда