Стеля ціни на газ в ЄС могла бути задіяна на щонайменше 40 днів цьогоріч

Якби ухвалене Євросоюзом обмеження цін на газ діяло від початку року, його би задіяли на понад 40 днів в період цінових рекордів серпня-вересня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланям на дані S&P Global Commodity Insights.

Обмеження цін на газ покликано запобігти екстремальним ринковим коливанням, і після активації він діятиме щонайменше 20 робочих днів. Механізм також поширюватиметься на всі газоторговельні хаби ЄС, з можливістю подальшої відмови.

Крім того, регуляторним органам буде запропоновано провести оцінку впливу до лютого, і такий крок може бути скасований, якщо ризики переважають переваги, зазначила Комісарка ЄС Кадрі Сімсон.

Коли у серпні ціни на газ наблизилися до рекордного рівня, це викликало занепокоєння, що ціни вийшли з-під контролю і що котирування базового контракту визначається спекуляціями, а не попитом і пропозицією. Міністри ЄС розглядають верхню межу як спосіб упередити такі ситуації у майбутньому.

Проте обмеження поки що не поширюється на позабіржову торгівлю, яка здійснюється брокерами. Це викликає занепокоєння, що дедалі угод переміститься з бірж на менш прозорі ринки.

"Якщо верхня межа буде активована, угоди перейдуть на позабіржовий ринок, і ліквідність на хабах швидко скоротиться", – сказав Джонатан Стерн, науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

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Якщо учасники перейдуть з централізованих бірж на позабіржовий ринок, щоб уникнути інтервенцій, це означатиме зниження ліквідності та доходів бірж, а також чинитиме тиск на спотові ціни, попереджають аналітики.

"Такий рух, ймовірно, залишить споживачів так само вразливими до стрибків цін, як і раніше", - сказав юрист з глобальних енергетичних ринків в Aurora Energy Research Джейкоб Мандель.

Нагадуємо:

19 грудня Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Країни домовилися про обмеження ціни на газ на рівні 180 євро, і такий механізм корекції газового ринку набуде чинності лише у випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищуватиме 35 євро. Для запуску механізму ціни повинні залишатися вище обох граничних рівнів протягом трьох днів.