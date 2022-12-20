Нафта дорожчає, але сплеск COVID в Китаї обмежує зростання

Ціни на нафту зросли у вівторок, підтримані більш м'яким доларом та планом США поповнити запаси нафти, але зростання було обмежене невизначеністю щодо впливу зростаючої кількості випадків захворювання на COVID-19 в Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 15 центів, або на 0,2%, до 79,95 долара за барель на 07:10 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI в США виросли на 32 цента, або на 0,4%, до 75,51 долара за барель, після зростання на 90 центів на попередній сесії.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 1 долар на початку сесії.

Причини зростання цін

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Ціни на нафту були підтримані оголошеним минулого тижня планом США придбати до 3 мільйонів барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву після рекордного випуску цього року 180 мільйонів барелів із запасів.

Ослаблення долара США також підтримало ціни, зробивши нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Однак аналітики відзначають, що для подальшого зростання цін необхідні чіткі ознаки зростаючого попиту.

"Перспективи попиту на нафту будуть ключовими для того, наскільки високими можуть бути ціни, і це може бути непросто, оскільки ми бачимо змішані сигнали у зв'язку з відкриттям Китаю", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

У той час як Китай послаблює пандемічні обмеження, сплеск захворюваності на COVID-19 був "ведмежим" для нафтових ринків через невизначеність щодо відновлення економіки країни, зазначає аналітик Тіна Тенг з CMC Markets.

Міста по всій країні наввипередки встановлюють лікарняні ліжка і будують клініки на тлі зростаючої міжнародної стурбованості тим, що рішення Пекіна про суттєве послаблення суворого режиму "нульового COVID-19" призведе до можливих смертей, мутацій вірусу і економічних наслідків.

Економічна правда