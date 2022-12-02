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Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у двох районах триваліші – YASNO

П'ятниця, 2 грудня 2022, 20:40 - Олексій Павлиш

У компанії-постачальнику електроенергії YASNO розповіли про проблеми на лівому березі Києва, через які відключення у Дарницькому та Дніпровському районах дещо триваліші, ніж в решті міста.

Про це написав у Facebook CEO компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні Київ міг максимально спожити 1022 МВт при орієнтовній потребі в 1500 МВт.

Є деякі проблеми на лівому березі, там один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже працює тільки інший об'єкт і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста", - розповів Коваленко.

За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання.

Він також закликав "не легковажити" та підготувати все, що може бути потрібним під час відключень.

Економічна правда

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