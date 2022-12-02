Україна отримає 200 мільйонів євро для підтримки ВПО від KfW

Кабінет Міністрів прийняв рішення про залучення 200 мільйонів євро гранту на бюджетну підтримку від Кредитної установи для відбудови (KfW).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що коштами будуть покриватись витрати на виплату допомоги для проживання внутрішньо переміщеним особам.

Міністра фінансів Сергія Марченка уповноважили на підписання Грантової угоди між Україною та KfW, а також на підписання Окремої угоди до Грантової угоди в рамках Програми підтримки стійкості ВПО в Україні.

Програма підтримки стійкості ВПО в Україні спрямована на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО. ЇЇ метою є посилення спроможності українського уряду надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно виросла від початку війни.

Нагадуємо:

НЕК "Укренерго" залучила 300 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та 72 мільйони євро грантових коштів від Нідерландів.