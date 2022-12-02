Укрзалізниця відновила продаж квитків на рейс зі Львова до Дніпра: маршрут

Укрзалізниця після піврічної перерви запускає продаж квитків на рейс №131/132 Львів – Дніпро, який курсуватиме через північне Полісся, Волинь та Київ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

З 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію — за розкладом о 18:25.

У зворотньому напрямку через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02. Після прибуття до столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 06:55.

Квитки на поїзд можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті.