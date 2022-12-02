Ціни на нафту завершують тиждень зростанням

Ціни на нафту були в цілому стабільними зранку в п'ятницю, але завершують тиждень зростанням напередодні зустрічі ОПЕК+ 4 грудня та заборони ЄС на російську нафту, яка набуває чинності 5 грудня.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів, або на 0,2%, до 87,02 долаів за барель до 10:08 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI в США виросли на 5 центів, або на 0,1%, до 81,27 доларів за барель.

І Brent, і WTI впали на початку сесії, але були на шляху до свого щотижневого приросту - найбільшого за останні два місяці: приблизно на 4% і 6% відповідно - після трьох тижнів зниження поспіль.

Що впливає на ціни

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Китай збирається оголосити про пом'якшення своїх карантинних COVID-протоколів протягом декількох днів, кажуть джерела Reuters.

При цьому аналітики попереджають, що значне відновлення китайської економіки, швидше за все, відбудеться через кілька місяців.

Тим часом, уряди Європейського Союзу попередньо домовилися про обмеження ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель з механізмом коригування, щоб утримувати її на рівні 5% нижче ринкової ціни.

Це все ще потребує офіційного схвалення до того, як санкції блоку щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня. Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні близько 70 доларів за барель в четвер вдень.

Польща, яка наполягала на тому, щоб ліміт був якомога нижчим, не підтвердила, що підтримає угоду, заявив Reuters дипломат ЄС.

Очікується, що ОПЕК+ дотримуватиметься своєї останньої мети щодо скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу на зустрічі в неділю, але деякі аналітики вважають, що ціни на нафту можуть впасти, якщо група не зробить подальших скорочень.

Економічна правда