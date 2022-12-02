Google виділяє 2 мільйони доларів на цифрову освіту в Україні

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Технологічний гігант Google надає 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Кабінету міністрів.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Міністерство цифрової трансформації провели зустріч з компадою Google.

"Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік", – написав міністр.

На додачу, Google продовжує підтримку цифрової грамотності українців та сферу освіти.

"Новий грант на 2 мільйони доларів спрямуємо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи "Дія.Цифрова освіта", – зауважив Федоров.

Також у планах Мінцифри є запуск англомовної версії порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування.

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"Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави", – впевнений глава Мінцифри.

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