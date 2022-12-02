Дефіцит бюджету перевищив 800 мільярдів

У листопаді дефіцит загального фонду держбюджету зріс на 163,3 млрд грн і за підсумками січня-листопада перевищив 807,5 млрд грн, наразі це значно менше розпису на відповідний період.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн) крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку і ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у листопаді становили 39,0 млрд гривень.

При цьому, у листопаді видатки бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду – у сумі 260,5 млрд грн. Загалом за січень-листопад видатки бюджету становили 2,3 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,1 трлн грн, або 86,8% від розпису звітного періоду.

За 11 місяців року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом у сумі 807,5 млрд грн. Для порівняння, це на майже 500 млрд грн менше за розпис загального фонду на цей період у сумі 1,3 трлн гривень.

У листопаді фактичний дефіцит бюджету становив 170 млрд грн, зокрема загального фонду – 163,3 млрд гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Державні запозичення до загального фонду бюджету за 11 місяців становили 1,1 трлн грн або 77% від запланованих на цей період. Від розміщення держоблігацій на фінансування бюджету залучено 593,5 млрд грн, зокрема 65,2 млрд грн в іноземній валюті (1,6 млрд дол та 926,4 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 541 млрд грн, з яких на 370 млрд грн НБУ провів емісію гривні.

Із зовнішніх джерел залучено ще 504,1 млрд грн, зокрема – 237,3 млрд грн (6,7 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги, 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) від МВФ та інші позики.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2022 року склали 397,4 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування – 149,6 млрд грн (89,9% плану).





