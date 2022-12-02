Італія запровадить тимчасову адміністрацію на заводі Лукойла на Сицилії

Уряд Італії схвалив запровадження тимчасового управління на нафтопереробному заводі російського "Лукойла" на Сицилії, щоб уникнути його закриття через ембарго на російську морську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Ембарго Євросоюзу на російську морську нафту має набути чинності 5 грудня, що загрожує блокуванням поставок на нафтопереробний завод російського "Лукойла" ISAB, на який припадає п'ята частина італійських нафтопереробних потужностей.

НПЗ покладається виключно на російську нафту відколи банки припинили його фінансування і надання гарантій, необхідних для закупівлі нафти в інших країнах через страх потрапити під західні санкції за зв’язок з російською компанією.

Згідно рішення італійського уряду, тепер на заводі можуть запровадити тимчасову адміністрацію на термін до одного року з можливістю продовження ще на рік "у разі серйозної і неминучої небезпеки" для енергопостачання.

За даними джерела агентства, до управління російським НПЗ можуть потенційно залучити державну енергетичну компанію ENI. наразі на російському НПЗ працює близько 1000 працівників. Інше джерело Reuters зазначило, що італійський уряд працює над розблокуванням фінансування для ISAB.

Раніше Financial Times повідомило, що переговори "Лукойла" про продаж ISAB відновилися з американською інвестиційною платформою Crossbridge Energy Partners, яка оцінила б завод в 1 - 1,5 млрд євро.

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