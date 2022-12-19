НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків: що зміниться

Нацбанк підвищує нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках для посилення монетарної трансмісії на 5 відсоткових пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, з 0% до 5% збільшиться норматив формування банками обов'язкових резервів у національній валюті:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;

за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів, а також кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів.

З 10% до 15% підвищиться норматив формування банками обов'язкових резервів за такими ж видами коштів у іноземній валюті .

Натомість зазначається, що за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов'язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній – на рівні 10%.

Враховуючи чинний порядок резервування, банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з 11 січня 2023 року.

В регуляторі зазначають, що підвищення нормативів обов'язкового резервування дасть змогу знизити вільну ліквідність у банківській системі.

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"Очікується, що загальний обсяг обов’язкових резервів, який формуватимуть банки, збільшиться орієнтовно на 68 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, це сприятиме:

посиленню конкуренції банків за вкладників та подальшому підвищенню ставок за гривневими депозитами;

збільшенню банками обсягів строкових гривневих залучень;

зменшенню ризиків для курсової стабільності;

дедоларизації депозитів та посиленню спроможності НБУ утримувати контроль за динамікою інфляції.

"Вищі вимоги до обов'язкових резервів банків не загрожуватимуть фінансовій стабільності з огляду на рекордні обсяги вільної ліквідності в банківській системі. Це також не обмежуватиме спроможність банків кредитувати", – резюмували в Нацбанку.