У звільненому Ізюмі відновили газопостачання

В деокупованому Ізюмі Харківської області відновили газопостачання – газ отримали 18 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківгаз".

Окупанти знищили 10 газорегулювальних пунктів, 4 газові засувки, 7 станцій котодного захисту та сотні метрів газопроводу. Через це без газопостачання залишились понад 22 тисячі споживачів.

"Фахівці АТ "Харківгаз" вже відновили газопостачання до 18 тисяч домівок. Зараз роботи продовжуються за заявками клієнтів, які повертаються до своїх осель", – додали в компанії.

Зазначається, що відновлювальні роботи тривали 20 днів. У компанії наголосили, що увидке відновлення стало можливим в тому числі завдяки створеному аварійному запасу обладнання в логістичному центрі РГК.

"Коли логістичні ланцюжки через бойові дії взагалі не працювали, у нас постачання запчастин не припинилося. На складі логістичного центру знаходяться сталеві та пластикові труби для підземних та надземних газопроводів, шафові газорегулювальні пункти власного виробництва РГК, газові засувки, витратні матеріали", – зазначив технічний директор компанії Артем Ільєнко.

Загалом АТ "Харківгаз" відновив у Харківській області газопостачання до понад 139 тис. споживачів.

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