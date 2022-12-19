У КМДА пояснили, як працюватимуть станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик"

фото: КМДА

У КМДА пояснили, що станція метро "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик - вестибюлі з виходами до вулиць Інститутської та Городецького залишаються зачиненими.

Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram.

Там нагадали, що 20 грудня станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів.

Працюватимуть станції у такому графіку:

"Хрещатик" із 5:40 до 21:35

"Майдан Незалежності" із 5:38 до 21:38.

Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії - "Дніпро" та "Гідропарк".

У метрополітені нагадали, що інтервали руху поїздів у годину пік 4-5 хвилин, у міжпікові години - 8-10 хвилин.

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ВІДЕО ДНЯ

З вівторка, 20 грудня, у Києві відновлять роботу дві станції метро – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому.

Економічна правда