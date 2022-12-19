У КМДА пояснили, як працюватимуть станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик"
У КМДА пояснили, що станція метро "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик - вестибюлі з виходами до вулиць Інститутської та Городецького залишаються зачиненими.
Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram.
Там нагадали, що 20 грудня станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів.
Працюватимуть станції у такому графіку:
- "Хрещатик" із 5:40 до 21:35
- "Майдан Незалежності" із 5:38 до 21:38.
Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії - "Дніпро" та "Гідропарк".
У метрополітені нагадали, що інтервали руху поїздів у годину пік 4-5 хвилин, у міжпікові години - 8-10 хвилин.
Нагадаємо:
З вівторка, 20 грудня, у Києві відновлять роботу дві станції метро – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому.
Економічна правда