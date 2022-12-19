Рівень ділової довіри в Китаї впав до найнижчого за 10 років рівня через COVID

Рівень ділової довіри в Китаї впав до найнижчого рівня з січня 2013 року - це відображає вплив різкого зростання кількості випадків COVID-19 на економічну активність та можливу рецесію в 2023 році.

Про це пише Reuters із посиланням на результати опитування World Economics.

Індекс впав до 48,1 в грудні з 51,8 в листопаді, показало опитування менеджерів з продажу в більш ніж 2300 компаніях, проведене World Economics з 1 по 16 грудня.

Індекс є найнижчим з моменту початку опитування в 2013 році.

"Результати опитування стали одними з перших показників того, як ділові настрої постраждали у другій найбільшій економіці світу після того, як різке послаблення суворих заходів щодо стримування COVID 7 грудня викликало зростаючу хвилю випадків зараження по всьому Китаю", - пише агентство.

"Опитування переконливо свідчить про те, що темпи зростання китайської економіки досить різко сповільнилися, і вона може рухатися до рецесії в 2023 році", - йдеться в повідомленні World Economics.

Очікується, що ВВП Китаю виросте всього на 3% в цьому році, що є найгіршим показником за останні півстоліття.

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Опитування показало, що ділова активність різко впала в грудні, а індекси менеджерів з продажу у виробничому секторі та секторі послуг опустилися нижче рівня 50.

При цьому відсоток компаній, які стверджують, що COVID наразі негативно впливає на них, зріс до рекордного рівня, причому більше половини всіх респондентів зараз припускають, що їх діяльності так чи інакше завдається шкода.

Зазначається, що влада Китаю зосередиться на стабілізації економіки в 2023 році і активізує коригування політики, щоб забезпечити досягнення ключових цілей.

"Може знадобитися як мінімум ще один квартал, перш ніж ситуація зміниться", - сказав головний економіст Hang Seng Bank China Ден Ван.

Економічна правда