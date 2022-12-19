"Газпром" постачає газ Китаю "Силою Сибіру" рекордними темпами

Російський "Газпром" 17 грудня оновив історичний рекорд добових поставок російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".

Про це повідомляє пресслужба російського монополіста.

Перевищення добових контрактних зобов'язань "Газпрому", передбачених договором купівлі-продажу газу, становило 16,6%.

Попередній історичний максимум було встановлено 14 грудня.

"Газпром" пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні відносно раніше затвердженого графіка на 2022 рік.

Поставки йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між "Газпромом" і CNPC", - йдеться у повідомленні.

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ВІДЕО ДНЯ

Російський "Газпром" і китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані.

Економічна правда