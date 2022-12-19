У Нацбанку визначили графік роботи банків і платежів у новорічні дні

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) НБУ і порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року і на початку 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

30 грудня 2022 року СЕП працює до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкривається датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15.00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. Нацбанк не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України.

Водночас 31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

"Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається", - пояснили в регуляторі.



1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП починається о 9.00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року.



А 2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі.



При цьому 7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - заявили в НБУ.

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Економічна правда