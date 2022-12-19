Кілька членів правління НБУ допускають зниження облікової ставки уже в 2023 році

Члени Комітету монетарної політики НБУ вчетверте поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%, при цьому кілька членів допускають зниження ставки на 2-4 в. п. уже в 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку за підсумками дискусії КМП 7 грудня.

Так, усі учасники дискусії погодилися, що утримання облікової ставки на рівні 25% упродовж останніх шести місяців разом із режимом фіксації офіційного курсу та заходами регулювання валютного ринку стали важливими чинниками збереження макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної війни.

"Завдяки такій політиці НБУ вдалося утримати під контролем курсовий і ціновий тиск, а також досягнути певного прогресу в стабілізації очікувань бізнесу та населення.

Члени КМП також відзначили, що послідовна комунікація НБУ щодо своїх кроків та твердості намірів стосовно проведення тривалої відносно жорсткої монетарної політики мала ефект на поступове зростання ставок банків за гривневими депозитами. У результаті відбувся злам тренду на зниження частки строкових вкладів населення. Ефекти від червневого підвищення облікової ставки ще не вичерпалися, залишається доволі суттєвий простір для подальшої трансмісії в ринкові ставки.

Тож, на думку членів КМП, збереження ставки на поточному рівні сприятиме як закріпленню вказаних здобутків, так і подальшому зростанню привабливості гривневих активів, зниженню невизначеності, а відповідно підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції в наступних роках", - йдеться у повідомленні.

Кілька учасників дискусії заявили, що рішення зберегти облікову ставку виглядає найбільш збалансованим.

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Зниження одних проінфляційних ризиків із моменту попереднього засідання КМП нівельовано новими джерелами інфляційного тиску.

У НБУ додали, що, згідно з ринковими опитуванннями, збереження ставки у грудні є очікуваним рішенням для учасників фінансових ринків.

"Натомість будь-який неочікуваний крок зі зниження облікової ставки, навіть доволі незначний, міг би спровокувати в поточних умовах погіршення очікувань і збільшити невизначеність.

Водночас і підвищення облікової ставки наразі складно аргументувати, оскільки це може призвести до надмірного посилення монетарних умов", - йдеться у позиції членів Комітету монетарної політики НБУ.

При цьому більшість учасників дискусії вбачають потребу утримувати облікову ставку на рівні 25% щонайменше упродовж усього наступного року.

Натомість кілька членів КМП відзначили формування передумов для дещо швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки

Так, більшість учасників дискусії вважають, що жовтневий прогноз щодо збереження облікової ставки на рівні 25% до 2 кварталу 2024 року має високу ймовірність реалізації.

Натомість кілька членів КМП вважають, що цикл зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачав жовтневий прогноз. Вони очікують, що вже упродовж наступного року облікова ставка може знизитися на 2-4 в. п.

"Двоє з них зауважили, що бачать підстави для початку пом’якшення монетарних умов уже в першому півріччі 2023 року. На думку одного з учасників дискусії, НБУ наразі не працює в режимі класичного інфляційного таргетування, коли центробанк має реагувати на всі інфляційні шоки", - пише пресслужба НБУ про підсумки дискусії.

Нагадаємо:

Національний банк України на засіданні у четвер, 8 грудня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

Після цьогорічного інфляційного сплеску, зумовленого повномасштабною війною, за підсумками наступного року зростання споживчих цін сповільниться, прогнозує НБУ.

Цьому насамперед має посприяти зниження безпекових ризиків завдяки успішним діям ЗСУ. Визволення окупованих територій, налагодження на них виробництва та логістики, а також розширення можливостей морської логістики матимуть вагомий вплив на приборкання інфляційних процесів, резюмували в Нацбанку.

Важливою передумовою для стійкого зниження інфляції наступного року також залишається злагоджена фіскальна та монетарна політика, кажуть в НБУ.

При цьому, як і раніше, НБУ не очікує стрімкого сповільнення інфляції в умовах війни.

Економічна правда