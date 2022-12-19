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Укрзалізниця запускає "лижний експрес": маршрут та розклад

Понеділок, 19 грудня 2022, 14:10 - Анастасія Жарикова

Укрзалізниця на період свят призначає додатковий потяг – "лижний експрес"  №745/746 Київ – Славське.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що цеї поїзд доставить пасажирів до гір та повернеться до столиці ще до початку комендантської години.

"Поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07", – йдеться в повідомленні.

Маршрут потягу проходить через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

 
УЗ

Економічна правда

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